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FOTOS | Leonardo García no hablará más del testamento de su padre

Leonardo García fue entrevistado por varios reporteros en un gran evento. Él aprovechó para dejar claro que no hablará más del testamento de su padre.

Por: Caleb López

Leonardo García no hablará más del testamento de su padre

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