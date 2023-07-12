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FOTOS | Leonardo García no hablará más del testamento de su padre
Leonardo García fue entrevistado por varios reporteros en un gran evento. Él aprovechó para dejar claro que no hablará más del testamento de su padre.
Leonardo García no hablará más del testamento de su padre
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