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FOTOS | Lis Vega y la respuesta a todas las críticas por su aspecto.
Lis Vega es una de las vedettes más famosas de nuestro país y ha sido fuertemente criticada por su aspecto. ¿Cuál fue su respuesta?
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