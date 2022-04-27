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FOTOS | Lis Vega y la respuesta a todas las críticas por su aspecto.

Lis Vega es una de las vedettes más famosas de nuestro país y ha sido fuertemente criticada por su aspecto. ¿Cuál fue su respuesta?

Por: Redacción Azteca UNO

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