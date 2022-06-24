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FOTOS | ¿Lucía Méndez está en contra de lo que hace la ANDA?

Lucía Méndez se pronunció en contra de la ANDA después de enterarse de la situación de salud que pasó el actor Salvador Pineda. ¿Qué fue lo que sucedió?

Por: Redacción Azteca UNO

¿Lucía Méndez está en contra de lo que hace la ANDA?

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