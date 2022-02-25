FOTOS | Luis Ernesto Franco está felizmente casado con una modelo rusa.

Luis Ernesto Franco se encuentra pleno. El actor se casó con una modelo rusa hace poco y se encuentra muy contento. En una entrevista exclusiva el actor declaró que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida.

La vida también lo ha llevado a descubrir nuevos horizontes, incluyendo vivir fuera de México. Aunque declaró que es un fanático de la Ciudad de México, el caos y otros factores fueron suficientes para que se mudara a los Estados Unidos. El actor reside en la ciudad de Dallas, en el Estado de Texas.

Con la estabilidad en la que se encuentra, Ernesto no descarta formar una familia. Está feliz y muy bien acompañado, por lo que abre la puerta de que, en un futuro próximo puedan venir hijos.

El ruso del actor sigue siendo limitado, mientras que el español de su esposa avanza poco a poco. Tal vez no dominen el idioma del otro, pero el que sí dominan es el idioma del amor. Se les desea un futuro exitoso.