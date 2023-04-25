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FOTOS | Luis Miguel y las locuras que ha hecho estando enamorado.
Alberto Tavira habló con Ventaneando para contarnos más de las locuras que Luis Miguel hizo cuando estuvo enamorado de Aracely Arámbula, la madre de sus hijos.
¿Luis Miguel tiene una orden de aprehensión? Te lo decimos.
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