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FOTOS | ¿Luis Miguel tiene una orden de aprehensión? Te lo decimos.
Algunos rumores comenzaron a circular acerca de una supuesta orden de aprehensión en contra de Luis Miguel. ¿Es cierto? Nosotros te lo decimos en esta galería.
¿Luis Miguel tiene una orden de aprehensión? Te lo decimos.
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