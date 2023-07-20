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FOTOS | Luis Miguel y sus posibles procedimientos capilares

Luis Miguel fue visto en una clínica de tratamiento capilar en España. ¿Qué es lo que podría estarse haciendo el cantante? Te lo contamos en esta galería.

Por: Caleb López

FOTOS | La nueva demanda laboral que puede enfrentar Luis Miguel.

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