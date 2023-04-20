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FOTOS | Mariana Seoane y los daños de las relaciones aflictivas.

Mariana Seoane habló con varios miembros de la prensa para revelar que las relaciones aflictivas han tenido un impacto en su salud. ¿Qué fue lo que sucedió?

Por: Caleb López

Le extirparon un tumor a la cantante Mariana Seoane.

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