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FOTOS | ¿Maribel Guardia sabe dónde estarán cenizas de su hijo Julián?
Maribel Guardia descartó que las cenizas de su hijo, Julián Figueroa, descansen en Juliantla. ¿Dio alguna razón a los reporteros durante la entrevista?
¿Maribel Guardia sabe dónde estarán cenizas de su hijo Julián?
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