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FOTOS | Maribel Guardia recibió una visita muy especial en sus sueños

Maribel Guardia reveló EN EXCLUSIVA para Ventaneando que recibió la visita de su hijo Julián Figueroa e incluso le dio uno de los grandes secretos de la vida

Por: Caleb López

¿Maribel Guardia sabe dónde estarán cenizas de su hijo Julián?

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