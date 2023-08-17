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FOTOS | Marimar Vega nos dijo cómo llegó a los 40 años de edad

Marimar Vega es la protagonista de la nueva serie “Doctora Lucía” y durante el claquetazo nos acercamos a ella para saber cómo está y cómo llegó a los 40 años.

Por: Caleb López

Marimar Vega y las relaciones tóxicas del pasado.

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