FOTOS | La suerte y el azar fueron los invitados en nuestra cocina.

La noche en la cocina más famosa de México fue toda un juego de azar para nuestros participantes. Los dados, las cartas, la ruleta y la suerte fueron los que decidieron los ingredientes para los platillos de este programa, y todos tuvieron que soportar la buena o mala fortuna que tuvieron en nuestros retos culinarios.

La suerte y el azar fueron los invitados de honor durante esta noche en nuestro programa.

Todos los participantes tuvieron la libertad de elegir a sus parejas para el primer de los retos, y aunque todo parecía marchar bien, hubo algunos descontentos e incluso se presentaron robos de parejas. No faltó quién se quedó sin equipo, y en lugar de ser una pareja, se convirtió en un trío. El fuego comenzó a calentar en la cocina más famosa de México, y los chefs no dudaron en probar todo lo que las estrellas estaban cocinando para ellos.

NO TE PUEDES PERDER Todos ellos demostraron de qué están hechos en la cocina de MasterChef

Los chefs pudieron escuchar algunas pretextos, buenas razones y hasta un poco de canto. Las pasiones y la preocupación se comenzaban a notar en cada uno de los participantes. Al momento de entregar el primer platillo, todos se sintieron aliviados de haber superado este reto, pero eso no fue suficiente para ponerse a salvo.

Llegó el momento del segundo de nuestros retos, y las cartas fueron las que decidieron la manera en la que nuestros participantes iban a cocinar. Las parejas y el trío siguieron juntos durante este reto, y cada vez se sintieron más cómodas frente a la lumbre, las ollas y la comida.

TE PUEDE INTERESAR ¡Lágrimas y alegría! Llegaron las celebridades a la cocina de MasterChef

Llegó el mometno del último reto, y todos los participantes que estuvieron en peligro de abandonar el programa tomaron un dado para saber cuál sería su platillo. A pesar de que dieron su máximo, José Joel, William Valdés y Jorge Aravena fueron los 3 participantes que tuvieron que convencer a nuestros chefs de seguir en la competencia.

Lamentablemente Jorge Aravena ya no tuvo la oportunidad de continuar en MásterChef Celebrity y su fracaso en el reto de eliminación dio pie a su despedida de la cocina más famosa de México.

NO TE PIERDAS ¡No se les quemó el agua de milagro!

No te pierdas MásterChef Celebrity los viernes a las 7:30 p.m. por Azteca Uno.