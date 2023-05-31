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FOTOS | Christian Nodal logró "conquistar" a la Ciudad de México.
Christian Nodal se presentó en la Ciudad de México y la gente enloqueció cuando llegó el momento de verlo en el escenario. El cantante abarrotó el recinto.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.
Christian Nodal logró “conquistar” a la Ciudad de México.