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FOTOS | Christian Nodal aseguró que fue "salvado". ¿A qué se refería?

Christian Nodal por fin se presentó en Pachuca después de haber pospuesto su concierto. Ahí, aseguró que fue salvado. ¿De qué estaba hablando el cantante?

Por: Redacción Azteca UNO

Christian Nodal aseguró que fue “salvado”. ¿A qué se refería?

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