Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
FOTOS | Colate y Paulina Rubio tienen un nuevo pleito legal.
Colate ha demandado a Paulina Rubio. ¿Cuál es la razón de este nuevo pleito? Nosotros te lo contamos en esta galería.
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
Colate y Paulina Rubio comenzaron un nuevo pleito legal. ¿Qué fue lo que pasó entre los dos?
Colate demandó nuevamente a Paulina Rubio y pide la custodia de su hijo. ¿Por qué?
Colate y Paulina Rubio han sido una de las parejas y ex-parejas que más veces han estado en los tribunales por los pleitos legales que han protagonizado.
NO TE PUEDES PERDER Luis Ernesto Franco está felizmente casado con una modelo rusa
El más reciente pleito entre los dos es por la supuesta falta de cuidado de Paulina Rubio con su hijo. Colate asegura que ella no cuido adecuadamente de él durante su contagio de COVID-19 y que tampoco ha asistido a su escuela.
TE PUEDE INTERESAR Disquera demanda a papás de Christian Nodal por supuesto fraude
La escuela a la que asiste el hijo de Paulina Rubio y Colate se puso en contacto con el padre del pequeño para saber qué está sucediendo y cuál es la razón por la que él ha faltado tanto a sus clases.
Colate ha pedido una sanción para Paulina Rubio y que la ley le otorgue la custodia de su hijo. ¿Cómo terminará este nuevo pleito entre los dos famosos?
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate
El nuevo pleito legal de Paulina Rubio y Colate