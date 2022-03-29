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FOTOS | Omar Chaparro nos confesó los detalles de su nueva película.

Omar Chaparro visitó el foro de Ventaneando para confesar todos los detalles de su próxima película. También nos contó de su relación con Eugenio Derbez.

Por: Redacción Azteca UNO

Omar Chaparro confesó todos los secretos de su nueva película.

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