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FOTOS | Pablo Montero le confesó absolutamente todo a Pati Chapoy.

Pablo Montero tuvo una entrevista EXCLUSIVA con Pati Chapoy y fue en ese momento que el actor y cantante reveló toda la verdad de su vida a nuestra conductora.

Por: Redacción Azteca UNO

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