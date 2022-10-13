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FOTOS | Pablo Montero le confesó absolutamente todo a Pati Chapoy.
Pablo Montero tuvo una entrevista EXCLUSIVA con Pati Chapoy y fue en ese momento que el actor y cantante reveló toda la verdad de su vida a nuestra conductora.
Pablo Montero le confesó absolutamente todo a Pati Chapoy.
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