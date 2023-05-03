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FOTOS | Pablo Lyle y su defensa apelará a su sentencia. ¿Qué pasaría?
Pablo Lyle recibió sentencia en su caso después de mucha espera. Ahora, él y su equipo quieren apelar a esa sentencia dictada. ¿Cuál sería el panorama para él?
¿La familia de Pablo Lyle escribió cartas en favor del actor?
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