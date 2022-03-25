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FOTOS | Algunos de los pasajes oscuros en la vida de Eduardo Yáñez.

Eduardo Yáñez es uno de los actores más reconocidos de las pantallas en México, pero su vida ha estado llena de dolor y de excesos.

Por: Redacción Azteca UNO

Los pasajes oscuros en la vida de Eduardo Yanez.

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