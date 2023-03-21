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FOTOS | ¿Paulina Rubio prepara una gira con sus más grandes éxitos?
Paulina Rubio habló EN EXCLUSIVA con Pati Chapoy y durante la entrevista la cantante aprovechó para contarnos si es que ella prepara una gira de éxitos.
Paulina Rubio compartió un momento doloroso de su vida.
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