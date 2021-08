FOTOS: Pedro Sola regresó a su segunda casa, Ventaneando.

Nuestro querido Pedro Sola está de vuelta en su sillón en el foro de Ventaneando después de haber estado ausente por salir positivo a la prueba de covid-19..

Pedrito Sola invita a nuestros televidentes de Ventaneando a vacunarse contra Covid-19.

Pedro Sola confesó sus síntomas leves fueron por contar con la vacuna de covid-19. Además, incitó a millones de televidentes a vacunarse para evitar algún contagio.

“Estoy un poco gangoso… en mí está el ejemplo de que vacunándose uno está libre el problema. La gente que no se quiere vacunar está muy equivocada, que importante es la vacuna, todas te protegen contra este terrible virus”, subrayó.

Pedrito se despidió de sus compañeros conductores y de todo el público mexicano, además prometió que guardaría reposo para regresar con mucho ánimo a su casa Ventaneando.

“Me contagié de esta nueva sepa y los síntomas no son que se te vaya el gusto o el olfato. Al final de cuentas, uno está expuesto”, expresó.

Pedro Sola actualiza su estado de salud: “Estoy bien”.

Nuestro querido conductor de Ventaneando se comunicó al foro y reveló cómo se dio cuenta de su contagio. Nuestro querido Pedro Sola se enlazó a nuestro programa Ventaneando para actualizar su estado de salud tras dar positivo a la prueba de covid-19.

En exclusiva para este programa, el famoso Pedrito confesó que su infección no pasó a mayores. Además, contó cómo se dio cuenta de su contagio de coronavirus.

“Aquí estoy vivito y coleando… Yo cada que me siento raro, me hago una prueba rápida de covid, la semana pasada me dolía la garganta y me hice una prueba. Al día siguiente veo el sobrecito y veo que tiene una raya tenue, busqué en internet y me di cuenta de que era positivo”, expresó el conductor para este programa.

El presentador, de 74 años, también confesó que tiene síntomas leves como una simple gripe.

“El doctor me dijo ‘no va a tener ningún problema, solo es como una gripe fuerte, la vacuna lo va a proteger, hay que vigilar la oxigenación’. Me dijo ‘no se ponga paranoico, en una semana o diez días estará libre de este problema’. Soy un poco exagerado”, expresó el artista.