FOTOS | Las cartas dijeron qué les espera a los famosos en el 2022.

Las predicciones de los famosos para 2022

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El 2022 está comenzando y nosotros ya tenemos algunas de las predicciones para los famosos en este nuevo año.

Mira todas las fotos aquí.

¿Bodas, bebés y desamor?

El Niño Prodigio habló de algunas de las parejas más importantes del momento para decirnos si podrán seguir juntos o tendrán que terminar su relación y si se convertirán en padres y madres.

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Las cartas y El Niño Prodigio pudieron decirnos algunas de sus predicciones para personajes como Belinda, Christian Nodal, Diego Boneta, Chiquis Rivera, Alejandro Fernández y Jennifer Lopez.

¿Las predicciones serán acertadas y las cartas nos dijeron todo lo que sucederá con estos famosos?

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También pudimos saber si algunas de nuestras suposiciones fueron respaldadas por las cartas o si recibimos un mensaje diferente. Nosotros estaremos atentos a todo lo que suceda en el mundo de la farándula y del espectáculo.