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FOTOS | Lo que ha pasado previo al arranque de la gira de Luis Miguel

Ventaneando se enlazó hasta Argentina para saber todo lo que ha pasado previo al arranque de la nueva gira de Luis Miguel y con un restaurante en Los Cabos.

Por: Caleb López

FOTOS | La nueva demanda laboral que puede enfrentar Luis Miguel.

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