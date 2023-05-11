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FOTOS | Benny Ibarra y su reacción a la sentencia de Luis de Llano.

Benny Ibarra reaccionó así a la sentencia en contra de su tío Luis de Llano después de las denuncias que hizo Sasha Sokol. ¿Qué fue lo que nos dijo?

Por: Caleb López

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