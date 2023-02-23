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FOTOS | La familia Fernández recordó a Vicente durante su natalicio.
La familia de Vicente Fernández quiso recordarlo en el rancho de Los 3 Potrillos. ¿Qué fue lo que pasó durante la ceremonia? Aquí te lo contamos.
La familia Fernández recordó a Vicente durante su natalicio.
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