FOTOS | ¿Karol G tiene nuevo galán? Las redes sociales lo aseguran.

Karol G está en el centro de los reflectores nuevamente. Y parece que tiene nuevo galán. ¿Quién es?

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Desde hace algunos días, diversos rumores han comenzado a rondar en todas las redes sociales. Karol G y James Rodríguez son las personas de las que hablan. ¿Pero qué está pasando?

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Los rumores indican que Karol G y James Rodríguez pudieran estar en una nueva relación sentimental. ¿Karol G tiene nuevo galán? Las redes sociales se han inundado de diversas teorías y comentarios para asegurar esto

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Después de haber dejado claro que Karol G y Anuel AA ya no están juntos, muchos usuarios y seguidores de la cantante y James Rodríguez piensan que están en una relación secreta y han dejado una serie de pistas en sus perfiles y últimos posteos.

¿Ustedes qué opinan?