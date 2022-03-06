FOTOS | Ricky Martin contó sus más grandes secretos con Pati Chapoy.

Ricky Martin es una de las celebridades más renombradas de la industria desde los años 90, hasta la actualidad. En 33 años de carrera, él ha vivido muchas cosas que le han dado grandes aprendizajes en la vida. Un ejemplo claro de ello son las nuevas generaciones, en donde él busca poner en práctica algunos detalles que utilizan los artistas más jóvenes en sus conciertos.

Ricky expresó en la entrevista que tuvo con nuestra querida Pati Chapoy, que el ego es algo muy peligroso. Sabe que en el medio en el que él se encunetra hay muchos egos y que es fácil perderse en este. Afortunadamente y, apesar del reconocimiento aún se mantiene con los pies en la tierra.

Desde la humildad, el cantante se encuentra ansioso por comenzar su gira por México. En nuestro país el siempre se ha sentido como en casa, por lo cual se ecuentra muy emosionado para dar lo mejor de sí en los escenarios. Monterrey, Querétaro y la Ciudad de México son algunos de los lugares en donde se presentará el cubano.

Aunado a Ricky habló de que la pandemia le ha servido para conocerse a sí mismo desde el interior. ÉL habla de que el crecimiento que te da el conocimiento no tiene comparación. El artista incluso agradece la retrospectiva que le dan sus hijos es muy importante para él. El que ya no sean unos pequeñines, le ayuda para que sean sus mejores cíticos. Como siempre manteniendo a la familia cerca.