FOTOS: Rommel Pacheco se retira feliz de su carrera deportiva.

El clavadista yucateco se presentó en el foro de nuestro programa Ventaneando y se dijo feliz por el impacto que logró entre el público mexicano.

“La verdad estoy pleno y satisfecho”: El atleta yucateco se dijo feliz por el impacto que logró entre el público mexicano.

Rommel Pacheco se presentó en el foro de nuestro programa Ventaneando para hablar de su última participación en los Juegos de Tokio. El clavadista mexicano confesó que se retiró feliz y en lo más alto de su carrera deportiva.

“Me retiré, una porque tengo 35 años de edad y para el deporte ya no soy un niño. Y dos, porque yo no me quería retirar bajando en mi carrera. Uno como deportista, es difícil tomar la decisión de retirarte. El cuerpo no es lo mismo a los 18 que a los 35.”

El yucateco habló del emotivo abrazo con su entrenadora Ma Jin que se volvió viral en todas las redes sociales.

“Cuando estábamos en el calentamiento, le dije a mi entrenadora ‘ya es la última’. Entre cada clavado me decía ‘disfrútalo y hazlo bonito’. Ya en el último clavado dije ‘es mi último clavado profesional’. En el trampolín, levanté la mirada y dije ‘gracias dios mío’. Ese pequeño homenaje fue muy emotivo.”

Rommel Pacheco considera que es más importante inspirar a las personas que obtener múltiples medallas olímpicas.

“Lo que he entendido es que las medallas, sí es el pedazo de metal, pero también es la experiencia, amistad y el mensaje que le puedes dar a la gente. El cariño, respeto y reconocimiento, eso no lo ganas ni con la medalla.”

El atleta se dijo satisfecho por su participación en los Juegos a lo largo de los años.

“La verdad estoy pleno y satisfecho, cuando lo das todo, no te puedes reprochar nada. Yo era de los que llegaba primero, de verdad, me voy muy contento.”

Rommel Pacheco confesó cómo inició en el mundo de los clavados.

Rommel Pacheco reveló que su pasión por el deporte inició desde muy temprana edad y poco a poco adquirió experiencia.

“Yo inicié clavados a los 7 años. El deporte te da carácter y valores para enfrentar la vida. Competir te forma carácter. El deporte no solo es salud física, sino mental.”

El mexicano, de 35 años, compartió que el deporte lo ayudó a afrontar sus miedos.

“Hay algo que no pierdes como clavadista, que es el miedo y el respeto al clavado. Tienes inseguridades, temores, traumas o algo, tienes que lidiar todos los días para lograrlo. Tienes que arriesgarte y no posponerlo. Estoy satisfecho de que lo di todo.”

Y este es el mensaje que el atleta mandó a los futuros participantes de Exatlón, programa del que formó parte hace algunos años.

“Yo adoro Exatlón. La verdad les va a ir muy bien. Hicimos una bonita familia. La verdad fue una bonita experiencia, difícil, pero te marca.”