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FOTOS | Stephanie Salas podría contar su vida en un documental.

Stephanie Salas sorprendió a varios al revelar que contará su vida en un documental o en un libro de fotografías. ¿Ella contará su historia con Luis Miguel?

Por: Caleb López

Stephanie Salas pidió prudencia a toda la prensa. ¿Por qué?

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Contarán vida de Stephanie Salas en un documental o con fotos.

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