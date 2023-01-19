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FOTOS | Stephanie Salas pidió prudencia a toda la prensa. ¿Por qué?

Stephanie Salas fue encontrada por los reporteros en el aeropuerto y ella aprovechó para pedirles que fueran prudentes con las noticias por Silvia Pinal

Por: Redacción Azteca UNO

Stephanie Salas pidió prudencia a toda la prensa. ¿Por qué?

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