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FOTOS | Verónica Castro le reveló sus secretos a Pati Chapoy.

Verónica Castro tuvo una entrevista exclusiva con Pati Chapoy y la actriz no se guardó absolutamente nada. ¿Qué fue lo que le dijo a Pati Chapoy?

Por: Redacción Azteca UNO

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