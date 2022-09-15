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FOTOS | Verónica Castro le reveló sus secretos a Pati Chapoy.
Verónica Castro tuvo una entrevista exclusiva con Pati Chapoy y la actriz no se guardó absolutamente nada. ¿Qué fue lo que le dijo a Pati Chapoy?
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