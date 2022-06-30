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FOTOS | Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
La cantante y actriz Ximena Sariñana fue internada de emergencia en un hospital de la CDMX. ¿Cuál fue la razón de su intervención médica? Te lo contamos.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.
Ximena Sariñana fue sometida a una operación de emergencia.