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FOTOS | Frida Sofía vuelve al ataque y hace una nueva acusación contra Enrique Guzmán.

Hace un año la hija de Alejandra Guzmán acusó a su abuelo de haberla tocado cuando era una niña, ahora ha dicho que su abuelo mató a un hombre.

Por: TV Azteca

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