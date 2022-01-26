FOTOS | ¿Por qué arrestaron a Frida Sofía? ¡Todo sobre su escándalo del año!

Este lunes se dio a conocer que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, fue detenida en Miami, Florida, el domingo 23 de enero, por dos cargos: alteración del orden público y resistirse al arresto.

En varios programas de espectáculos fueron filtradas las fotografías de la influencer arrestada, así como los documentos en donde se detalla por qué se le detuvo.

Debido a que los cargos por lo que fue detenida no son graves, la hija de Alejandra Guzmán tuvo que pagar 500 dólares por su conducta y mil más por resistirse al arresto, sumando un total de alrededor de 30 mil pesos mexicanos en multas.

Tras haber pasado unas horas detenida, Frida Sofía subió a sus redes sociales unas historias de Instagram en las que luce con el mismo atuendo con el que fue arrestada, sin embargo, no habló del incidente, ni se conocen más detalles del incidente.

Pese a que la joven intentó que las cámaras no la captaran saliendo de prisión, le fue imposible, por lo que prefirió detener su paso y hablar del mal momento que vivió. Frente a los micrófonos de diferentes medios de comunicación, la hija de Alejandra Guzmán lamentó que ningún familiar estuviera a su lado en este momento tan complicado y señaló que fue detenida injustamente y que demandaría al restaurante que la señaló de haber “robado un agua”.

La joven, al no tener como llegar a casa, fue conducida hasta su hogar por un periodista del lugar, quien amablemente se puso a sus servicios.