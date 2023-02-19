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FOTOS | Frida Sofía habría respondido al "te amo" de Enrique Guzmán.

La hija de Alejandra Guzmán compartió un mensaje que aparentemente estaría dirigido a su abuelo.

Por: TV Azteca

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