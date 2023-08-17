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FOTOS |Gabriel Soto le pondrá un alto a su agitada agenda para cuidar de su salud

El actor encendió las alarmas al revelar que necesita tiempo para cuidarse. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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