Gabriel Varela detalla la crisis de salud de su mamá.

Días de incertidumbre son los que han pasado el productor teatral, Gabriel y su hermana, Gina Varela, luego de que su mamá, la primera actriz, Gina Romand fue hospitalizada de emergencia debido a una neumonía.

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El jueves pasado, empezó con una tos fuerte, ya tenía dificultades para respirar, decidimos traerla a urgencias, donde pues sí nos dieron un diagnóstico muy fuerte, donde ella tiene una neumonía muy, muy agresiva, muy complicada que le estaba afectando el pulmón

De hecho, querían intubarla y, pues gracias a Dios pasó de terapia intensiva cuando esperábamos ya en cualquier momento, falleciera y gracias a Dios, pues asimiló bien su organismo el antibiótico que le suministraron y ahorita estamos en terapia intermedia

Sigue grave, sigue delicada. Claro, ella está consciente, ya se quiere ir, dice que ya quiere irse de aquí y le dije ‘Bueno, échale ganas’

Gabriel Varela confirmó que su mamá no deja de ser coqueta.

A pesar de estar enferma, Gina Romand no deja la coquetería de lado.

Ayer le dijo a mi hermana, ‘Píntame la boca y yo no puedo estar desmaquillada, píntame la boca’ todas esas coqueterías y todo, eso es Gina Romand, entonces, la estoy recuperando, creo, ojalá

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