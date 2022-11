Gabriela Spanic insiste en asegurar que la agresión que su hermana Daniela denunció hace unos días, y que dice haber sufrido a las afueras de los juzgados familiares, fue tremenda y pudo haber pasado a mayores.

Gabriela Spanic defiende que siempre ha apoyado a su hermana Daniela.

Al ser cuestionada sobre si, como lo dijo en un principio, responsabiliza de dicha agresión a su excuñado Ademar Nahum, la actriz prefirió no decir nada y se quejó de quiénes no avalan su versión.

“El doctor dijo que gracias a Dios no pasó a mayores, pero pudo ser peor. Lo único que te puedo decir es que ella fue a hacer una denuncia porque el señor no está cumpliendo con lo convenido del divorcio”, dijo notablemente molesta con los medios de comunicación.

Y sobre la polémica que enfrenta Daniela con su ex Ademar Nahum, Gabriela Spanic reveló.

“Ella está luchando para que él cumpla y su hija tenga mejores condiciones. Hagan ustedes las conjeturas... ya me tienen cansada, entonces digan lo que quieran. La están amenazando con quitarle a su hija, cuando ella ya tiene 15 años”, reveló enojada con la prensa.

Gabriela Spanic explota con la prensa

Por último, Gabriela negó cualquier pelea con su hermana Daniela, asegurando que todo ha sido invento con el paso de los años. La actriz también niega que ella o su familiar “padecen de sus facultades mentales”, como se ha asegurado en anteiores veces.

“Yo siempre la he apoyado, no es como se dijo, nunca nos peleamos. A ella y a mí nos separaron. Supuestamente, ella no está bien de sus facultades mentales, eso mismo han dicho de mí... ¿para que nos callemos la boca o qué? Que coincidencia que cada vez que la gente mala quiere defenderse, dicen que padecemos de nuestras facultades mentales. Ahora somos dos”, dijo.

