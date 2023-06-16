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Retos y casualidades mágicas en La Palabra Secreta.
El juego en La Palabra Secreta estuvo reñido y muy divertido. También sorprendió que una celebridad cumplió su sueño al conocer a Lola Cortés. ¡Increíble!
¡Muchas emociones! La puntuación de ambos participantes en La Palabra Secreta siempre fue muy parecida, pero Yered consiguió llegar a La Escalera del Dinero... pero el desenlace del juego no resultó como todos esperaban.