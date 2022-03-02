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FOTOS | Inicia la nueva temporada de MasterChef Junior.

El primer programa de MasterChef Junior se llenó de grandes sorpresas, excelentes platillos, risas, pero sobre todo, mucha diversión.

Por: Redacción Azteca UNO

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