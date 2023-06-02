Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
La Palabra Secreta : sazón, concentración y mucha diversión.
Dos participantes decidieron desafiar su inteligencia en La Palabra Secreta para intentar ganar hasta medio millón de pesos para lograr sus sueños.
Los chefs Adrián Herrera y Poncho Cadena ayudaron a dos participantes a luchar por sus sueños en La Palabra Secreta. Amanda buscaba la boda de sus sueños; Paola emprender. Solo una de ellas logró encaminar su deseo.