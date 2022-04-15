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FOTOS |¿Carlos Rivera se casó con Cynthia Rodríguez en secreto?

Carlos Rivera negó entre risas que se haya casado con Cinthya, ¿pero qué tan cierto será? Descúbrelo con nosotros en Ventaneando.

Por: Redacción Azteca UNO

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