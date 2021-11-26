FOTOS| Ingrid Coronado lidera el nuevo programa de TV Azteca.

Ingrid Coronado regresa a Televisión Azteca con un proyecto muy especial. Ella habló en exclusiva en el foro de Ventaneando sobre el programa que liderará. Las familias estarán muy entusiasmadas.

Todos a Bailar es un proyecto muy distinto al del resto de la televisión. Varias familias, lideradas por talentosos capitanes bailarán para demostrar quién es el mejor. También un panel de celebridades fungirán como jueces de la competencia.

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El show será presentado por Ingrid Coronado cuyo objetivo es darle frescura con su gran carisma. Y después de un tiempo alejada de las pantallas, se encuentra ansiosa por reconducir su carrera a los medios.

A partir de los últimos días de noviembre, los mejores pasos y movimientos se encontrarán por las pantallas de Azteca UNO. Los sábados se llenarán de color y ritmo. No encontrarás algo similar en otro canal.

Además del programa, las noticias para Ingrid Coronado siguen llegando. La conductora ganó una demanda porque un medio dio declaraciones difamatorias sobre su hijo. Esto llegó a dañar su carrera.

Ella estuvo dolida por haberse visto dañada por varias publicaciones. Esto llegó a afectarle no solo en el aspecto profesional, sino también en el personal. No fue hasta el punto que ella vio una publicación sobre su hijo en una revista, ella decidió tomar acción.

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Ingrid y su grupo de defensa crearon un plan para demandar al grupo que, para ese punto, ya la perseguía. Afortunadamente, para ella todo se fue acomodando hasta tener una resolución positiva. Con esto aclarado, la conductora pudo volver a la televisión.

Ahora estamos ansiosos de verla brillar en el escenario de Todos a Bailar. Te esperamos todos los sábados para esta nueva producción ¿Estás listo?