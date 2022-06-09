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FOTOS | Yahir habla sobre el progreso de su hijo Tristán.

El cantante aseguró que ahora su hijo está tomando las decisiones correctas, alejado ya del oscuro pasado que lo perseguía desde que tenía 13 años de edad.

Por: Redacción Azteca UNO

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