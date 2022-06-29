Gerard Piqué arremete contra reportero que le preguntó por Shakira.

La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué ha desatado una ola de rumores, sobre todo después de que la cantante colombiana confirmara que se está separando del defensor central del FC Barcelona, aunque los motivos son desconocidos y se especula que el español le habría sido infiel con una joven rubia de 20 años.

Desde entonces, ambos han acaparado las portadas de los principales diarios, principalmente Gerard Piqué, quien fue visto en días pasados en Estocolmo en compañía de una mujer cuyas características físicas corresponden a la mujer que se habría interpuesto en su relación con Shakira.

En tanto que la colombiana fue captada conduciendo con el semblante triste y desencajado, lo que indicaría que se encuentra devastada, esta información fue confirmada por el cantautor colombiano Carlos Vives, quien reveló que su compatriota está muy triste.

¿Cómo se encuentra Piqué? Gerard Piqué ha sido visto muy tranquilo como si no lo importase haberse separado de la colombiana, por lo que Ibai Llanos, streamer español que mantiene una estrecha relación con el jugador culé, reveló cómo se encuentra el español tras su ruptura con Shakira.



“No es que haya pasado un momento complicado, pero la prense en ese sentido ha hablado muchísimo. Él está preparando la temporada con el FC Barcelona y está bien. Todo bien”, declaró.

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Piqué enfurece con reportero

Sin embargo, las cosas no marchan tan bien como indicó Llanos, pues un reportero señaló que Piqué enfureció cuando le preguntó sobre la cantante colombiana, incluso le rompió el celular, lo que le valió ganarse las críticas de sus fans.

En el programa El Gordo y la Flaca transmitieron las declaraciones de Jordi Martin, uno de los paparazzis más reconocidos del mundo de la farándula, quien contó que captó al jugador saliendo de casa de sus padres con sus hijos rumbo al aeropuerto de Barcelona y que incluso se pasó algunos semáforos en rojo.

No obstante, el jugador no tomó de buena forma los cuestionamientos del reportero, pues al encontrarse de frente con Martin en unas escaleras intentó cerrar la puerta, pero el reportero lo impidió; sin embargo, Piqué puso su mano en el celular del paparazzi y lo rompió, según contó.

“Puedo entender que son momentos complicado, por eso mismo a Piqué hablé con muchísima educación y respeto y más aún por estar los niños delante. Esa es la gran diferencia entre Gerard y Shakira. La colombiana jamás pierde los nervios con la prensa y eso que a veces somos hasta pesados con ella cuando es la que realmente lo está pasando verdaderamente mal en todo esto”, dijo en la publicación que compartió en sus redes sociales.