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FOTOS | Para Piqué todos los días es "San Valentín", ¿qué pensará Shakira?

De la boca del exfutbolista solo salen palabras bonitas cuando se trata de opinar sobre el amor. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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