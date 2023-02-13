  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | El nuevo look de Gerard Piqué se lo debe a Clara Chía: "Soy una marioneta".

El exfutbolista confesó a sus amigos que su novia se encarga de elegir su ropa.

Por: TV Azteca

Piqué (15).jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Piqué (5).jpg
Piqué (9).jpg
Piqué (3).jpg
Gerard Piqué.jpg
Gerard Piqué (21).jpg
Piqué (11).jpg
Piqué (6).jpg
Piqué (14).jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Gerard Piqué (9).jpg
Piqué (10).jpg
Piqué (7).jpg
Piqué (17).jpg
Piqué (12).jpg
Piqué.jpg
Piqué (13).jpg
Piqué (4).jpg
Piqué (2).jpg
Piqué (5).jpg
Piqué (7).jpg
Piqué (10).jpg
Piqué.jpg
Pique selfie.jpg
Pique bosque.jpg
Pique pelón.jpg
Pique leyendo.jpg
Pique Barcelona.jpg
Pique com Clara chia.jpg
/
Piqué (15).jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Piqué (5).jpg
Piqué (9).jpg
Piqué (3).jpg
Gerard Piqué.jpg
Gerard Piqué (21).jpg
Piqué (11).jpg
Piqué (6).jpg
Piqué (14).jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Gerard Piqué (9).jpg
Piqué (10).jpg
Piqué (7).jpg
Piqué (17).jpg
Piqué (12).jpg
Piqué.jpg
Piqué (13).jpg
Piqué (4).jpg
Piqué (2).jpg
Piqué (5).jpg
Piqué (7).jpg
Piqué (10).jpg
Piqué.jpg
Pique selfie.jpg
Pique bosque.jpg
Pique pelón.jpg
Pique leyendo.jpg
Pique Barcelona.jpg
Pique com Clara chia.jpg
Piqué (15).jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Piqué (5).jpg
Piqué (9).jpg
Piqué (3).jpg
Gerard Piqué.jpg
Gerard Piqué (21).jpg
Piqué (11).jpg
Piqué (6).jpg
Piqué (14).jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Gerard Piqué (9).jpg
Piqué (10).jpg
Piqué (7).jpg
Piqué (17).jpg
Piqué (12).jpg
Piqué.jpg
Piqué (13).jpg
Piqué (4).jpg
Piqué (2).jpg
Piqué (5).jpg
Piqué (7).jpg
Piqué (10).jpg
Piqué.jpg
Pique selfie.jpg
Pique bosque.jpg
Pique pelón.jpg
Pique leyendo.jpg
Pique Barcelona.jpg
Pique com Clara chia.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado