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FOTOS | Piqué vuelve a irse de fiesta en las madrugadas, ¡y sin la nueva novia!

El exfutbolista festejó en una fiesta “clandestina” su retiro de las canchas con amigos muy cercanos, ¡y no se llevó a la nueva novia!

Por: TV Azteca

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