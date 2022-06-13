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FOTOS | ¿Ex de Shakira llama ‘mi primera dama’ a su nueva conquista?

En España no ha parado de circular información sobre el supuesto nuevo romance que vive el jugador del Barcelona y hasta han dado a conocer cómo la llama tras bambalinas.

Por: TV Azteca

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