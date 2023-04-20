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FOTOS | "A los mexicanos no los puedo tocar". Piqué se queja del hate de mexicanos.

Nueva polémica de Gerard Piqué. El exjugador de futbol desató polémica nuevamente, ¡se quejó de los mexicanos! Te contamos la razón.

Por: Ana Patricia Pérez

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